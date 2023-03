ANBI Lombardia al tavolo regionale per l’acqua: indispensabili invaso dei laghi, ricarica della falda e investimenti strutturali

La situazione delle riserve idriche in Lombardia è sempre più critica: mancano oltre un miliardo e mezzo di metri cubi d’acqua, ossia il 60 per cento in meno rispetto alla media di riferimento 2006-2020. In una settimana anche il manto nevoso si è ridotto tra il 15 e il 20 per cento in assenza di precipitazioni significative.

Si prospetta sempre più una situazione particolarmente difficileche rischia di travolgere l’agricoltura lombarda che vanta, con i suoi 600 mila ettari, oltre il 23 per cento della superfice irrigua nazionale.

Alessandro Rota, presidente di ANBI Lombardia(l’Associazione che rappresenta i dodici consorzi lombardi di bonifica e di irrigazione), intervenendo ieri 3 marzo al Tavolo regionale per gli usi irrigui presieduto dal presidente Fontana, ha sottolineato che “resta assolutamente prioritario e non più rinviabile l’invaso dei laghi riducendo sin da subito gli attuali deflussi, anche con deroghe al Deflusso minimo vitale (Dmv),superando il limite dei giorni in deroga, e rivedendo l’utilizzo della risorsa delle centrali termoelettriche a valle dei nostri laghi. Mancano meno di 30 giorni all’avvio della stagione irrigua che parte, secondo le concessioni in essere, dal 1 aprile:occorre quindi mettere in campo tutte le misure indispensabili a gestire al meglio l’acqua disponibile”. Sarà inoltre indispensabile mantenere e rafforzare il coordinamento con i gestori degli invasi idroelettrici che rappresentano uno strumento chiave per affrontare la stagione estiva.

Tra gli interventi proposti, ANBI Lombardia ha ribaditol’esigenza di preservare le acque sotterranee con azioni di ricarica della falda e con un attento monitoraggio sul proliferare di richieste di nuovi attingimenti. “Occorre un piano strategico che identifichi dove e come andare a caricare gli acquiferi”, ha detto Rota ricordando l’importanza dell’irrigazione a scorrimento nelle dinamiche idrologiche della pianura padana.

ANBI ha accolto positivamente le recenti scelte del governo per affrontare l’emergenza siccità. Vanno infatti individuate le priorità di intervento nell’ambito di un Piano idrico straordinario nazionale e attraverso la Cabina di regia interministeriale per mettere mano alle “grandi incompiute”, affrontando temi strategici come quelli del cuneo salino del Po, il potenziamento e la creazione di invasi, nonché la bacinizzazione dei fiumi.

Guardando agli investimenti strutturali, la rete lombarda, come ha indicato il presidente in conclusione del suo intervento, “necessita di interventi di potenziamento e di risorse per migliorarne l’efficienza essenziali per far fronte con urgenza ai cambiamenti climatici, mantenendo così vive e irrigate le nostre compagne per garantire la produzione di cibo, con tutti i benefici ambientali, sociali e culturali connessi da custodire insieme alla risorsa acqua sempre più preziosa”.