ANBI Lombardia presenta il primo Report sull’uso dell’acqua in agricoltura: uno strumento fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse idriche 

La crisi climatica in atto e una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità nelle produzioni agricole rendono sempre più necessario approcciare il tema dell’uso dell’acqua in agricoltura approfondendo la conoscenza dei sistemi irrigui e delle risorse idriche utilizzate. ANBI Lombardia – l’Associazione che riunisce i Consorzi di bonifica e irrigazione – presenta la prima edizione del “Report sulla stagione irrigua in Lombardia”, nel convegno del 13 aprile a Palazzo Pirelli a Milano “Descrivere le stagioni irrigue – Il reportdel CeDATeR”

“Grazie al lungo lavoro avviato gli scorsi anni, oggi presentiamo – spiega Alessandro Folli presidente di ANBI Lombardia - il primo Report sulla stagione irrigua nella nostra regione, un documento unico in grado di analizzare nel dettaglio tutte componenti che influiscono sull’andamento di una stagione irrigua: dalle variabili agrometeorologiche alle riserve idriche, dalle colture praticate alle caratteristiche dei sistemi di trasporto e di distribuzione dell’acqua”. L’attività che si è via via consolidata in questi anni ha consentito di raccogliere un considerevole patrimonio di dati e di informazioni che prima erano note solo in parte e non centralizzate. “La volontà di mettere a frutto i progressi e le competenze acquisite – continua Folli - ha portato alla decisione di creare un centro dati regionale (il Centro Dati Acqua e Territorio Rurale – CeDATeR) in grado di elaborare dati sempre aggiornati, e soprattutto verificati, sugli usi dell’acqua irrigua”.

Il Centro Dati Acqua e Territorio Rurale, dalla sua costituzione nel 2018 ad oggi, assume un ruolo importante nei diversi settori di impiego delle informazioni raccolte, tra i più significativi il supporto alla definizione dei fattori correttivi al deflusso ecologico. “Il CeDATeR – conclude il presidente di ANBI Lombardia - rappresenta ormai uno strumento di supporto imprescindibile per la programmazione degli interventi e la gestione delle risorse idriche lombarde che sono indispensabili per le nostre produzioni agroalimentari. Per questo, il Report sulle stagioni irrigue diventeràun appuntamento fisso annuale, grazie alle fattive collaborazioni che l’Associazione ha avviato con l’Università, ARPA Lombardia edERSAF”.

Con quasi quaranta pagine ricche di tabelle e di immagini cartografiche, il Report sulla stagione irrigua, edito da ANBILombardia permette di conoscere a fondo le quantità, la distribuzione, le diverse modalità e tecniche di utilizzazione che coinvolgono gestione delle acque irrigue lombarde, uno dei sistemi più complessi ed estesi d’Europa.

Il convegno si è concluso con l’intervento dell’assessore regionale all’agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, Fabio Rolfi, che ha affermato come “conoscere e monitorare i dati dell’attività irrigua diventa fondamentale per gestire al meglio l’acqua nei momenti di criticità e per fronteggiare il cambiamento climatico. La realizzazione del primo report del CeDATeR è un altro fondamentale progetto che testimonia la vicinanza di Regione Lombardia al mondo irriguo ed agricolo. Ora è importantissimo comunicare e divulgare i risultati così significativi fin qui raggiunti. La nuova avventura da intraprendere con ANBI Lombardia sarà quella della formazione per rispondere in modo sempre più puntuale ad un contesto sempre in evoluzione e trasformazione”.

LA STAGIONE IRRIGUA LOMBARDA IN SINTESI

TOTALE SUPERFICIE IRRIGATA: 720 mila ettari

FABBISOGNO MEDIO REGIONALE PER LA STAGIONE 2020: 579 mm

ACQUA PRELEVATA: 6.3 miliardi di metri cubi da corpi idrici superficiali, 45 milioni di metri cubi da pozzi

ACQUA RESTITUITA: 813 milioni di metri cubi

Il Report sulla stagione irrigua in Lombardia è disponibile qui