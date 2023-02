Anbi per la Giornata Nazionale dell’Agricoltura

“Valorizzare l'agricoltore come figura centrale non solo del settore economico primario, ma anche come entità fondamentale per l’ambiente naturale ed un territorio custodito, governato e valorizzato”: è quanto chiede l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela della Risorsa Idrica (ANBI), il cui Direttore Generale, Massimo Gargano, è stato audito dalla Commissione Agricoltura del Senato nell’ambito delle consultazioni sul disegno di legge “Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore, custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Agricoltura”.

“La presenza radicata degli agricoltori sul territorio in quanto per loro luogo di vita e di lavoro – afferma il DG di ANBI - li rende un punto di riferimento di fondamentale importanza nell'attuazione degli interventi necessari a contenere e prevenire i danni provocati da calamità naturali, destinate ad accentuarsi come effetto del cambiamento climatico in atto.”

In particolare, ANBI chiede di inserire, tra le finalità delle iniziative e delle manifestazioni pubbliche celebrative della proposta Giornata Nazionale dell’Agricoltura, anche la conoscenza e la consapevolezza dei valori ecosistemici in termini di custodia e fertilità del suolo, circolarità nell’utilizzo irriguo della risorsa idrica, tenuta idraulica del territorio e regimentazione delle acque.

Si chiede inoltre di inserire i Consorzi di bonifica tra i promotori della figura dell’agricoltore, custode dell’ambiente e del territorio anche attraverso progetti, accordi e protocolli d’intesa, volti a valorizzarne il ruolo sociale ed a realizzare opere di manutenzione del territorio, prevenzione idrogeologica e protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

ANBI propone anche di evidenziare, nella celebrazione della futura Giornata Nazionale dell’Agricoltura, il ruolo fondamentale, svolto da tale attività nel contribuire al benessere ambientale, alla conservazione e distribuzione multifunzionale della risorsa idrica con le conseguenti implicazioni per la sicurezza dei territori e la loro bellezza.

Infine si propone di specificare che gli istituti scolastici possano avvalersi della collaborazione di istituzioni, associazioni di categoria, enti pubblici economici nella promozione di iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura per la celebrazione della sua Giornata Nazionale.