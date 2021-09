Anbi, Prandini: fondamentale investire in bacini di accumulo, ad oggi tratteniamo solo 10% acqua piovana. VIDEOINTERVISTA

“Sul deflusso minimo vitale dobbiamo porre grandissima attenzione e anche sui metodi di calcolo di questi sistemi, tenendo in considerazione ciò che avviene non solo durante l’anno ma nel periodo circoscritto in cui c’è necessità dell’uso dell’acqua. La sfida per il nostro paese, grazie anche alle risorse del Recovery, è quella di investire in modo significativo in tutto ciò che concerne i nuovi bacini di accumulo, creando le condizioni affinché ci sia più disponibilità di acqua e portandola dove non c’è, dando così una forma di autosufficienza produttiva al sistema agroalimentare.

Va fatta una analisi completa rispetto a quanto invece avviene oggi, dove spesso e volentieri l’acqua viene imputata in termini di consumo alle imprese agricole mente invece ci sono tanti soggetti che hanno interesse nell’uso dell’acqua e affinché ci sia un deflusso continuo. L’analisi deve essere fatta allora in maniera amplia e autentica, creando le condizioni per le quali l’agroalimentare sia il punto di riferimento vero per la crescita e lo sviluppo del paese, per le nuove generazioni e le attività in essere. Oggi il paradosso è che tratteniamo solo il 10% di tutta l’acqua piovana, mentre la media negli altri paesi arriva al 40-50%, se raggiungessimo questi livelli significherebbe dare una risposta concreta a tutti quei settori che necessitano di avere acqua a disposizione.”

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, Presidente nazionale di Coldiretti nel corso del convegno sul tema del Deflusso Ecologico organizzato da Anbi.