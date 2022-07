Anbi, Prandini: pianificare Italia diversa dall’attuale con il piano laghetti – VIDEOINTERVISTA

"Ci auguriamo che il piano laghetti non venga rievocato solo in questo periodo specifico, dove l'emergenza è evidente. Dobbiamo strutturarlo nel tempo e sappiamo che ci sarà la necessità di un periodo medio lungo per ottenere i risultati per le nostre aziende auspicano, ma nello stesso tempo per troppi anni abbiamo lavorato sulle emergenze, strutturando indennizzi per i danno ie questo non ci può più appartenere".

Così ad AGRICOLAE Ettore Prandini, Presidente Coldiretti, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma.

"Servono risposte alla perdita di capacità produttiva ma dobbiamo pianificare un'Italia diversa da quella attuale, snellendo i passaggi di carattere burocratico, creando le condizioni per le quali l'Italia possa essere nelle prime posizioni europee negli investimenti nelle risorse idriche, mentre oggi siamo al terz'ultimo posto. Non paghiamo altro quella che è stata la poca lungimiranza degli ultimi decenni nel creare quei bacini di accumulo che oggi ci metterebbero in una posizione di assoluta tranquillità. Per questo dobbiamo potenziare il lavoro da fare nel contesto europeo, perché le norme che vengono fatte ricadere sui singoli membri, molto diversi tra loro,non possono fare perdere la risorsa idrica nei mesi invernali, perché non trattenuta, per rendersi conto del danno arrecato a un intero comparto produttivo e ai consumatori per l'innalze.e to esponenziale dei costi",