Anbi, presentato logo settimana bonifica e irrigazione 2022

E’ un libro aperto a rappresentare la continuità dell’attività a servizio del territorio, il simbolo della XXI edizione della Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione che, da sabato 14 a domenica 22 Maggio prossimi, avrà per tema “ANBI 100: dalla Bonifica storica ai Comuni dell’Acqua”; sulla scia degli eventi celebrativi già svolti a Roma , Venezia e San Donà di Piave, il cartellone di appuntamenti in tutta Italia (promosso dall’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e della Acque Irrigue, con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica ed in collaborazione con la F.I.A.B.- Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) contribuirà a celebrare il fondamentale Congresso che, nel 1922, vide riuniti, nella “città del Piave”, esperti e politici di ogni estrazione politica per disegnare lo sviluppo del territorio della Penisola come ancora oggi lo conosciamo.

L’Italia, infatti, è un territorio in larga parte (almeno 1/3 della pianura) sotto il livello del mare e la sua vivibilità è garantita dall’azione di oltre 800 impianti idrovori, capaci di sollevare milioni di litri d’acqua, “asciugando” il territorio.

Da sabato prossimo torneranno quindi ad aprirsi al pubblico le “Cattedrali dell’Acqua”, tradizionali simboli dell’evento: i grandi impianti idraulici (tra cui, autentici capolavori di architettura funzionale) saranno sede di visite guidate per avvicinare il pubblico ai temi della salvaguardia idrogeologica, ma anche a quelli della gestione delle acque e della tutela dell’ambiente.

Tra i principali protagonisti saranno le scuole, alle quali sono dedicate molte iniziative, tra cui i momenti conclusivi dei percorsi didattici, che ogni anno coinvolgono migliaia di ragazze e ragazzi per accrescere la cultura dell’acqua e del territorio, in cui vivono.

Infine, sarà proprio San Donà di Piave, in provincia di Venezia, ad ospitare a fine mese (dal 26 al 29 Maggio), la 5° edizione di “Terrevolute - Festival della Bonifica”, che al momento scientifico affiancherà un ricco cartellone di appuntamenti per tutti: dai tour alla scoperta del territorio (a piedi, in bici, in pullman, in barca e perfino in aereo) agli spettacoli con la direzione artistica di Andrea Pennacchi.