Anbi, Procaccini: investire sui pannelli fotovoltaici flottanti nei bacini idrici

"Credo sia necessario trovare equilibrio: in Parlamento Europeo mi confronto con posizioni che definisco di “fanatismo ideologico” e che impediscono di analizzare efficacemente i problemi e trovare le soluzioni".

Così Nicola Procaccini, Europarlamentare, in occasione dell'assemblea nazionale Anbi in corso a Roma.

"L'agricoltura ed in generale il settore alimentare sono elementi primario della nostra vita, della società. Vanno ricercate soluzioni capaci di tenere insieme la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive. Avverto a volte ostilità nei confronti dell'impresa, anche agricola, da alcuni decisori politici forse troppo sbilanciati verso l'ambiente. Credo sia necessario piuttosto agire in termini di investimenti e fiducia nelle nuove tecnologie, utili alla ricerca di un equilibrio necessario ed indispensabile. L'obiettivo deve essere il miglioramento della produzione, della qualità dei prodotti attraverso la tecnologia. Un esempio? I pannelli fotovoltaici flottanti nei bacini idrici: utilizzare l'acqua per produrre energia, idea che mi piace molto. Sono pannelli più performanti dei fotovoltaici “comuni”. E' dunque possibile trovare soluzioni in equilibrio, come è anche possibile educare anche i giovani a prevenire gli sprechi. La politica non deve mai essere autoreferenziale. Ha bisogno di confrontarsi quotidianamente con chi sul campo affronta i problemi e ricerca le soluzioni, a volte urgenti. Io mi rendo disponibile a questo, perchè fa bene a voi ma anche e sopratutto a noi, a me in quanto decisore politico", conclude Procaccini.