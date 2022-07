ANBI, Saccardi: tema siccità è diventato strutturale, necessità di fare una programmazione che vada al di là dell’emergenza – VIDEOINTERVISTA

"La siccità ha messo a nudo le difficoltà del nostro paese. L'acqua è diventata un'emergenza non da moltissimi anni, ma oggi il tema della siccità è diventato strutturale. Questo ci richiede la necessità di fare una programmazione che vada al di là dell'emergenza, della risposta emergenziale. In Toscana, come nelle altre regioni, ci stiamo organizzando per riattivare i bacini idrici che ci sono, per la realizzazione di piccoli invasi, per l'aiuto ed il sostegno ai consorzi di bonifica, per la progettazione che è indispensabile. Per questo abbiamo costituito un fondo di rotazione che è indispensabile per riuscire ad intercettare le risorse a livello nazionale ma anche a livello europeo. Per realizzare tutto questo è però necessaria una sburocratizzazione, altrimenti noi troviamo il rischio di trovare i finanziamenti, di mettere in piedi delle progettazioni importanti per poi scontrarci con la difficoltà nella realizzazione delle opere che spesso necessitano di decine di anni per la loro messa a regime".

Così ad AGRICOLAE Stefania Saccardi, vicepresidente della regione Toscana, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in corso a Roma.

"Lo scontro con le difficoltà di carattere burocratico, con norme eccessivamente rigide, anche qualche ostacolo di carattere giudiziario: tutto questo rende i nostri sforzi, il lavoro, le risorse che si investono difficilmente concretizzabili in opere che possano dare una risposta non solo all'agricoltura ma anche alle nostre famiglie. L'acqua serve certamente all'agricoltura ma anche alla vita quotidiana di tutti. Su questo è necessario fare uno scatto in avanti, recuperare efficienza, rapidità e riuscire a dare soluzioni ad un problema che temo sia diventato strutturale".