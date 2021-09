Anbi, Vallardi: su deflusso minimo lavorare con Ue, non possiamo lasciare agricoltura senza acqua. VIDEOINTERVISTA

"Un grazie ad Anbi per aver organizzato questo importante evento, su un tema, quello del deflusso minimo vitale dei fiumi, che è scottante ormai da tempo. L’abbiamo incardinato in Senato un mese fa, l’affare assegnato 886, dobbiamo ora capire in che maniera gestire la nostra acqua.

Oggi ci sono dei parametri calcolati a livello europeo con degli algoritmi matematici che riguardano non solo i fiumi italiani ma anche quelli del nord Europa. Chiaro però che le precipitazioni nel nostro paese sono molto diverse da quelle nord europee, non per quantità bensì come tempistica e come intensità in un determinato periodo. L’Italia ha caratteristiche proprie e quindi dobbiamo gestircele noi a seconda delle condizioni meteorologiche che abbiamo.

In questa direzione dobbiamo lavorare con la comunità europea perché non possiamo lasciare l’agricoltura senza acqua. Sappiamo quanto l’agricoltura sia importante e stiamo lavorando in questo senso. "

Così Gianpaolo Vallardi, presidente Comm. Agricoltura Senato nel corso del convegno sul tema del Deflusso Ecologico organizzato da Anbi.