Anbi Veneto, caro energia e trivellazioni: domani la Commissione Agricoltura del Senato incontra i Consorzi di Bonifica nel Delta del Po

Domani, giovedì 17 febbraio 2022, la Commissione Agricoltura del Senato guidata dal presidente Gianpaolo Vallardi sarà in missione sul Delta del Po, a Porto Tolle, per incontrare i Consorzi di Bonifica del Polesine e ANBI (Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue), nonché sindaci del Polesine e rappresentanti delle organizzazioni agricole. Si parlerà soprattutto di caro bolletta e di subsidenza. Ad accogliere la Commissione saranno Francesco Vincenzi, presidente nazionale di ANBI, Francesco Cazzaro, presidente di ANBI Veneto, Adriano Tugnolo, presidente del consorzio di Bonifica Delta del Po, Roberto Branco, presidente del consorzio di Bonifica Adige Po. Sarà presente anche l’assessore regionale all’Agricoltura Federico Caner.

La giornata si articola in due momenti principali: in mattina la Commissione visiterà in barca l’isola della Batteria con il piccolo centro abitato, ormai deserto, e l’idrovora dismessa sommersi dalle acque a causa della subsidenza; rientrati dalla visita in barca, il gruppo si sposterà nel primo pomeriggio in visita tecnica presso l’impianto idrovoro di Ca’ Dolfin, a Porto Tolle (in via Po di Tolle) dove, alle 15.00, è previsto un momento d’incontro con la stampa.

La visita è dettata dall’emergenza legata ai costi economici e ambientali dell’energia. Nello specifico si parlerà dell’aumento dei costi energetici che i Consorzi si devono addossare per il funzionamento degli impianti idrovori necessari a mantenere asciutte campagne e centri abitati; dall’altro, si parlerà dei rischi legati alla ripresa delle estrazioni di metano, con riferimento particolare alla subsidenza e ai gravi danni causati dalle estrazioni di idrocarburi tra gli anni ’30 e ’60 del secolo scorso che hanno comportato, in certe aree del Polesine, l’abbassamento del suolo anche di quattro metri. Il contesto generale è quello dominato dai mutamenti climatici che minacciano ulteriormente un territorio già fragile dal punto di vista idraulico, fortemente vocato all’agricoltura, con produzioni di eccellenza.