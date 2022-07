Anbi, Vincenzi: costruire insieme nuova pagina di autosufficienza alimentare ed energetica – VIDEOINTERVISTA

"La bonifica si è trasformata nel tempo adattandosi alle esigenze del paese. Anche noi oggi vogliamo riprendere quel percorso per scrivere una nuova pagina nel mondo dei consorzi di bonifica. Del resto le esigenze di oggi sono quelle di 100 anni fa, quando servivano terreni per coltivare e sfamare le popolazioni. Oggi dobbiamo parlare di cambiamenti climatici, di produttività e sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, ma soprattutto dobbiamo parlare di un'economia bellica che stra stravolgendo il mondo e il nostro paese. Rispetto a queste scelte Anbi può contribuire a scrivere una nuova pagina: autosufficienza alimentare ed energetica dipendono solo dal poter utilizzare una risorsa importante come quella dell'acqua.Abbiamo proposto di investire per trattenere una risorsa così importante, tenendo conto delle esigenze territoriali. Voglio costruire una rete di invasi e per questo offriamo una progettualità avanzata sui territori che aumenti dal 10 al 30% la capacità di trattenimento dell'acqua per quando ne abbiamo bisogno, non soltanto nell'utilizzo agricolo, ma anche per l'utilizzo umano. Oggi troppi comuni devono dare acqua ai cittadini tramite autobotti, servono risposte alla produzione idroelettrica anche con il fotovoltaico galleggiante, così da essere competitivi nel mondo con un prodotto accessibile da un punto di vista economico".

Così ad AGRICOLAE Francesco Vincenzi, presidente Anbi, in occasione dell'assemblea annuale Anbi in programma a Roma.