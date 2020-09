ANBI, VINCENZI: OLTRE 4 MLD DI EURO PER PROGETTI PRONTI E CANTIERABILI. PRIORITÀ METTERE IN SICUREZZA TERRITORIO E FAVORIRE AGROALIMENTARE. VIDEOINTERVISTA

“I nostri sono progetti pronti, sparsi sul territorio e di medie dimensioni che metterebbero in sicurezza il territorio dal punto di vista del dissesto idrogeologico e andando ad aumentare la resilienza della risorsa idrica, favorendo un’agricoltura di qualità e sistemando quelle opere che ancora oggi non sono utilizzate a causa di mancati collaudi o insabbiamenti. Questo aumenterebbe in quei territori la maggior quantità di acqua che permette all’agroalimentare di svilupparsi in modo migliore in un momento in cui si è dimostrato una leva di forza importante per tutto il paese” conclude Vincenzi.

