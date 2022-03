Anbi100, Battistoni (Mipaaf): Incentivare produzioni, agricoltura e ambiente complementari. Acqua gioca un ruolo da protagonista. VIDEOINTERVISTA

“Le emergenze di questi ultimi due anni ci hanno portato a fare delle profonde riflessioni ed adesso col conflitto bellico abbiamo riacquisito l’importanza delle scorte alimentari. Abbiamo in Italia più di un milione di ettari incolti, abbiamo avuto delle priorità per non far coltivare i terreni da parte della Pac e credo che questa filosofia debba cambiare. Dobbiamo anzi incentivare le nostre produzioni e non dobbiamo mettere in rapporto conflittuale l’agricoltura con l’ambiente perché sono due aspetti complementari, e l’acqua gioca in questo un ruolo da protagonista.”

Così il sottosegretario Mipaaf Francesco Battistoni in occasione dell’evento Anbi100, sfide e impegni del sistema dei consorzi di bonifica per il futuro della difesa del suolo e della gestione dell’acqua.