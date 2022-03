Anbi100, Rotta (Ambiente Camera): Equilibrio con natura possibile con scelte lungimiranti. Fondamentale alleanza tra pubblico e privato. VIDEOINTERVISTA

“La ricorrenza di oggi ci dice che l’equilibrio tra natura e uomo è possibile, ma che va governato con lungimiranza. Un tema di grande attualità e se pensiamo alla grandi questioni di oggi come i cambiamenti climatici, l’azione dell’uomo, la necessità di essere autonomi dal punto di vista alimentare, energetico e dell’acqua, che sarà l’oro blu di domani, emerge come sia necessario intervenire con saggezza ed equilibrio. Questo vale anche per il lavoro che dobbiamo fare col Pnrr per quanto riguarda le bonifiche e la salvaguardia dell’acqua e dei nostri territori ed è un lavoro che non si potrà fare se non con una azione congiunta di pubblico e privato, che in fondo è quello che sono i consorzi.

Col Pnrr ci sono quasi 3 mld euro, il 37% destinato proprio alla missione verde che va costruita tra istituzioni e privati e col coinvolgimento dei cittadini. Momenti come oggi servono per essere allora tutti al passo ed avere contezza del grande e straordinario valore dell’acqua e per comprendere quanto l’azione di ognuno sia importante per la salvaguardia. Non dobbiamo pensare solo all’oggi ma, come qualcuno ha già fatto cento anni fa, pensare alle generazioni future, non in maniera retorica ma per porre rimedio con tutti i mezzi all’eredità drammatica che stiamo lasciando loro.”

Così Alessia Rotta, Presidente Commissione Ambiente Camera Deputati, in occasione dell’evento Anbi100, sfide e impegni del sistema dei consorzi di bonifica per il futuro della difesa del suolo e della gestione dell’acqua.