Anche il Mercato di Fondi chiede di aderire a Italmercati. Pallottini: continua la crescita del nostro network

“La sinergia rappresenta una delle chiavi di volta per la realizzazione di concrete azioni volte all’innovazione e alla crescita dell’intero comparto – hanno scritto Enzo Addessi e Bernardino Quattrociocchi, rispettivamente amministratore delegato e presidente del Mercato Ortofrutticolo Fondano -. Siamo consci che il contributo di ognuno può effettivamente dare la spinta necessaria per affrontare le nuove sfide che si profilano per il complessivo sistema dei Mercati. Vi confermiamo la nostra intenzione di aderire alla Rete di impresa ITALMERCATI”.

La notizia è stata accolta con favore dall’Assemblea di Italmercati che si è riunita oggi a Roma per approvare il bilancio, fare il punto sui prossimi eventi e sui progetti legati al PNRR.

“Fondi è un Mercato importante, riferimento per il mondo della produzione e per l’esportazione di ortofrutta – commenta Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati -. Per noi è elemento di grande soddisfazione avere annoverato anche il Mercato di Fondi all’interno della Rete che continua così il suo percorso di crescita per la valorizzazione del ruolo dei Mercati a tutti i livelli, sia istituzionali che economici”.