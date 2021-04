Andreuzza (Lega), governo chiarisca se verande e sun room sono ambienti esterni. Per Garavaglia interpretazione ovvia, manca ok da Speranza

Oggi al ministro Garavaglia ho posto la necessità di ricevere al più presto chiarimenti e indicazioni tecniche da parte del governo sulla tipologia di strutture considerate “all’aperto” in vista delle riaperture di lunedì 26 aprile, nell’ottica di favorire la ripresa dell’economia attraverso il rilancio del turismo veneto e nazionale. Per gli operatori del settore è naturalmente urgente capire se possono essere ricomprese come esterno anche le cosiddette “sun room” o “verande similari”, ambienti con serramenti a tutta luce scorrevoli apribili, utilizzate per le attività di ristorazione, bar ecc. Anche a Garavaglia risulta ovvio considerare queste strutture come spazi aperti ma essendo di competenza del ministro Speranza si farà subito promotore per avere presto una posizione ufficiale, soprattutto per il settore balneare con la stagione estiva ormai alle porte. Mi auguro che venga compreso il buon senso e la logica di questa interpretazione vitale per la ripartenza di molte attività che sono già in grado di aprire in sicurezza con ambienti dove è garantita la piena areazione e che oggi il Consiglio dei Ministri si orienti verso le indicazioni del ministro della Lega Massimo Garavaglia”.

