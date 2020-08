ANGURIE A 1 CENT, DE CARLO, FDI: AGRICOLTORI UMILIATI

“Per il picnic e la grigliata di Ferragosto, andate a comprare la frutta e la verdura nella bottega sotto casa: pagherete un prezzo equo per le fatiche di migliaia di lavoratori. Offerte come le angurie a 1 cent al chilo sono una vera umiliazione per il lavoro dei nostri agricoltori che si spaccano la schiena per darci prodotti che tutto il mondo ci invidia”: Luca De Carlo, coordinatore veneto e responsabile nazionale del dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia, si schiera al fianco del mondo agricolo contro la promozione di un noto discount che per la vigilia di Ferragosto mette in vendita angurie a un centesimo al chilo.

“La promozioni della grande distribuzione mettono sempre in grandi difficoltà i produttori, ma credo che con questa si sia passato il segno”, continua De Carlo. “Loro assicurano di aver pagato un giusto prezzo agli agricoltori - 20/25 centesimi al chilo -, ma quel prezzo è inferiore di 1/3 rispetto al reale valore, almeno 31 cent/kg. In un momento in cui il mondo agricolo è in sofferenza per il meteo e per i provvedimenti post Covid, promozioni del genere umiliano e sviliscono il lavoro dei nostri agricoltori. Dietro il prezzo di vendita, c’è il lavoro e la dignità di persone che lavorano duramente per produrre le eccellenze agroalimentari del Made in Italy e penso sia intollerabile fare affari sulla loro pelle”.

