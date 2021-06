Animali, Bilotti (M5s): condividiamo stop agli allevamenti da pelliccia

“La scellerata pratica degli allevamenti da pelliccia costituisce una vera e propria barbarie a cui l’Unione europea, in maniera compatta, deve mettere fine al più presto. Per questo esprimiamo grande soddisfazione e ringraziamo il ministro Patuanelli per le chiare e nette parole spese in sede di Consiglio europeo schierando l’Italia a favore della proposta di abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia”. Lo dichiara la deputata Anna Bilotti, esponente M5S in commissione Agricoltura, in merito all’intervento all’Agrifish in corso a Lussemburgo del ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, in supporto a Olanda e Austria a cui si sono aggiunti Belgio, Lussemburgo, Germania e Slovacchia.

“È quanto mai urgente e necessario - prosegue - indivi duare gli strumenti legislativi adeguati per fermare ogni forma di maltrattamento verso gli animali. Sono pratiche immorali e non più sostenibili sia per questioni di benessere animale nonché di salute pubblica e di ordine economico e ambientale".

"Dopo i problemi legati alla pandemia c’è già stata una sospensione temporanea dell'attività in alcuni allevamenti di visoni. Ora i tempi sono più che maturi per procedere all’abolizione degli allevamenti di animali da pelliccia che vede gli italiani fortemente favorevoli e su cui il MoVimento 5 Stelle ha già presentato una proposta di legge in merito, con i colleghi Chiara Gagnarli e Paolo Parentela. E bene ha fatto il ministro Patuanelli, per il nostro Paese, a prendere posizione in tal senso nel contesto europeo. Per quanto di competenza, non faremo mai mancare il nostro supporto” conclude.