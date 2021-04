Animali: Maturi (Lega), da M5S ostruzionismo ideologico, ora basta

Continua l'atteggiamento ostruzionistico del M5S, che di fatto blocca la pdl contro i bocconi avvelenati depositata dalla Lega due anni fa. Il provvedimento prevede pene più severe per chi avvelena gli animali e introduce una nuova fattispecie di reato per perseguire chi, per scopi diversi dalla tutela dell'attività agricola o da interventi di prevenzione sanitaria, diffonde intenzionalmente bocconi avvelenati o trappole in spazi aperti al pubblico per contenere la diffusione di animali domestici o selvaggina. Non si capisce perché la pdl continui a rimanere chiusa nel cassetto della commissione Giustizia della Camera. Nonostante le nostre richieste ripetute e formali in ufficio di presidenza, il presidente Perantoni (M5S) ha respinto ancora una volta la nostra richiesta. E' evidente come il M5S non tenga davvero al benessere animale, ma lo utilizzi come una bandierina politica. Ora basta con le speculazioni elettorali fatte sulla pelle dei nostri amici a quattro zampe. Continueremo a ripresentare la richiesta finché l'iter non sarà finalmente avviato".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK