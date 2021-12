Annuario Crea 2020: Agroalimentare vale 512 Mld, il 17% del Pil. Come è cambiato negli ultimi 20 anni il mercato fondiario, il sostegno pubblico e l’impiego dei lavoratori stranieri in agricoltura. Gli interventi

"Realizzato dal Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia, l'Annuario è un punto di riferimento imprescindibile per gli “addetti ai lavori”, che presenta dati e approfondimenti sulle tendenze in atto nel mondo dell'agricoltura. Uno strumento apprezzato e indispensabile, insomma, per tutti coloro che sono interessati alla conoscenza del nostro settore primario. E’ frutto di un’ampia analisi documentale, integrata con il ricorso a numerosi dati statistici desumibili dal Sistema Statistico Nazionale, di cui il CREA è parte, completata da indagini originali ad hoc e da una capillare raccolta di informazioni reperibili presso soggetti pubblici e privati. Nell'Annuario, infatti, vengono trattati in modo sistematico i temi dell'integrazione dell’agricoltura italiana nel contesto economico nazionale e internazionale, dell’impiego dei fattori della produzione, delle strutture agricole, dell’intervento pubblico in agricoltura, dei complessi rapporti con l’ecosistema e con la società civile, delle dinamiche dei settori a monte e a valle, oltre a quelle relative alle singole produzioni agricole, inclusi i comparti della pesca e delle foreste. Ogni edizione si focalizza, tra gli altri, su tre temi particolari, frutto di indagini originali del CREA: il mercato fondiario (ossia

l'andamento dei valori fondiari e la disponibilità e il consumo di terra), l'impiego del lavoro in agricoltura (con particolare attenzione alla manodopera di origine straniera) e la spesa pubblica (cioè come vengono utilizzate le risorse pubbliche nel settore agricolo)", Così Carlo Gaudio, presidente del Crea, in occasione della presentazione del LXXIV edizione dell'Annuario dell'agricoltura italiana.

Francesco Fortuna, Capo di Gabinetto del Mipaaf, ha portato i saluti del Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli: "“Le prossime settimane, con l'approvazione della Pac, saranno decisive per l’agricoltura. Siamo di fronte ad una nuova sfida per il settore primario, dovremo produrre più e meglio di fronte agli stravolgimenti climatici. Il report 2020 Crea individua i punti di forza dell’agricoltura italiana e sottolinea quali sono le linee di miglioramento delle filiere. La nostra attenzione alla ricerca scientifica deve essere massima e il Crea ha un ruolo essenziale per il settore primario, in particolare sull'utilizzo dei fondi che saranno resi disponibili tramite il PNRR e la prossima PAC".

“L’analisi della capacità di spesa ci fa comprendere le eventuali inefficienze e il suo impatto sul valore fondiario. Questo annuario è un servizio importante per il paese. ha proseguito Filippo Gallinella, presidente della Commissione Agricoltgura Camera dei Deputati.

Nel primo intervento Roberta Sardone, ricercatrice Crea, ha presentato una visione d'insieme della ricerca: “Il sistema agroalimentare è un cardine dell’economia italiana, che nel 2020 ha generato un fatturato di oltre 500 miliardi di euro, che valgono il 17% del Pil. La bioeconomia pesa oggi per il 10% dell’economia, dimostrandosi resiliente alla pandemia. Questo conferma come l’agricoltura sia rilevante per il nostro paese e i nuovi strumenti europei permetteranno ulteriore crescita. Tra questi il Next Generation Eu, che lavorerà sulla transizione ecologica e digitale. Tra gli altri aspetti la nuova Pac apre anche ad aspetti paralleli, come quelli sociali e introduce anche il concetto di sostenibilità economica per gli agricoltori, mentre cresce la spesa in ricerca e innovazione”.

Lucia Briamonte ha analizzato l'evoluzione del sostegno pubblico al settore agricolo, sottolineando come, "estrendo i dati pre Covid 2000-2020 sui flussi emerga una diminuzione, registrata in un calo di 4 miliardi in 20 anni, principalmente dovuta al quasi dimezzamento delle agevolazioni fiscali nel periodo di riferimento". Andrea Povellato ha confermato "un assestamento dei prezzi dei terreni agricolri a partire dal 2008, ma non ci sono stati cambiamenti nemmeno nell'ultimo anno di studio, quello coinvolto dalla pandemia. Il prezzo della terra ha subito una crescita diversificata rispetto alle zone del paese. in particolare c'è da registrare una sostanziale crescita nella prima fase nel Nord-est e una costanza di valore nel resto dell'Italia. La mobilità fondiaria è scesa con la crisi mondiale del 2008, prima di risalire negli anni successivi". Maria Carmela Macrì ha parlato della variazione dei lavoratori stranieri in agricoltura nel corso degli ultimi 20 anni: "Nel 2020 la presenza è del 18,5%, superiore alla media del resto dell'economia dove l'incidenza è del 10,2%, la crescita è stata lenta fino al 2008, per poi aumentare rapidamente dopo l'allargamento dell'Unione Europea a Romania e Bulgaria".

Stefano Vaccari, direttore generale del Crea, ha poi concluso la giornata con il suo intervento: "L'Annuario esiste dal 1947 e ogni anno mette un mattoncino sull'agricoltura italiana. La 74ma edizione racconta l'evoluzione attraverso il lavoro, la spesa pubblica e il mercato fondiario, i tre cardini di questa ricerca. L'agricoltura 2020 ha retto il Covid, tanto da crescere al 17% del Pil italiano. Le serie ventennali ci dicono dove è andata la spesa pubblica, in particolare del primo e secondo pilastro, di come il mercato fondiario ha dato ricchezza al nord: il prezzo dei terreni dimostra come al sud il valore sia basso. Infine il lavoro sugli immigrati, dove il peso in agricoltura sta arrivando ad un quinto del totale".