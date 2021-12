Annuario Crea, Gallinella: Importante la novità sul settore fondiario e lo studio sulla mano d’opera straniera – VIDEOINTERVISTA

Il lavoro fatto dal Crea e fondamentale. La novità è quella dell’analisi del valore fondiario, l’efficienza di spesa e quanto è importante la mano d’opera straniera e quindi come regolare i flussi migratori. Il settore primario è fondamentale, ma tutta la filiera agroalimentare vale il 16% del Pil, tanto da dare valore aggiunto anche all’export per un paese ricco di eccellenze protette dal punto di vista comunitario. La ricerca è la chiave per risolvere problemi come le malattie, visto che le nuove tecnologie genetiche saranno il futuro per sfamare tutti, con meno input chimici, vincendo anche la siccità che il cambiamento climatico porta”. Così Filippo Gallinella ad Agricolae, presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, a margine della presentazione dell’annuario dell’Agricoltura 2020 organizzata dal Crea nella sua sede in via della Navicella a Roma.

