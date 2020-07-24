Agricoltura

ANNULLATA LA VISITA ISTITUZIONALE DELLA MINISTRA TERESA BELLANOVA PREVISTA OGGI IN PUGLIA

Posted by × Pubblicato il 24/07/2020 at 10:10

Si comunica che per sopravvenuti imprevisti impedimenti personali, è annullata la visita istituzionale della Ministra Teresa Bellanova prevista oggi in Puglia con epicentro il Basso Salento.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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