Anpa Calabria, aspetti fiscali ed agevolazioni al centro del sesto incontro del progetto di “Agricoltura è”

Il commercialista, prima di entrare nel dettaglio, ha dunque citato alcune definizioni prettamente giuridiche per ricostruire e delineare al meglio il settore agricolo, l’agriturismo e gli operatori che in esso svolgono attività tipiche. Da qui la divergenza notevole tra la definizione fiscale di imprenditore agricolo rispetto a quella civilistica, «in quanto - ha spiegato Davola - dal punto di vista fiscale non sempre le agevolazioni sono perfettamente legate alla definizione del codice». Il settore agricolo, difatti, si caratterizza per una serie di regimi forfettari e dall’applicazione di aliquote ridotte rispetto alle aziende di altro settore, ha spiegato il relatore, soffermandosi particolarmente sul sistema a base catastale, applicabile in modo naturale per le imprese individuali e le società agricole, mentre per opzione, con la nuova normativa del 2007, nelle cooperative ed S.r.l.

