Antares Vision Group: Accordo in Russia per la tracciatura dell’acqua minerale di Baikalsea

Antares Vision Group ha fornito a BAIKALSEA, uno dei maggiori produttori di acqua minerale in Russia, il sistema di tracciabilità che le ha permesso di soddisfare i requisiti normativi richiesti da CHESTNY ZNAK, l’hub nazionale russo di tracciabilità e rintracciabilità gestito da CRPT, l’operatore esclusivo del sistema. Inoltre, è stato possibile mantenere integrità del design e dell’estetica della bottiglia di acqua, elemento distintivo e caratterizzante per i prodotti di punta.

L’esperienza con BAIKALSEA ha permesso ad Antares Vision Group di accreditarsi come un partner tecnologico in grado di soddisfare tutti i requisiti della normativa sul beverage per la tracciabilità e, al tempo stesso, di fornire soluzioni per prodotti che devono soddisfare particolari esigenze dei consumatori. Il sistema di tracciabilità è stato sviluppato e integrato da FT System - azienda parte di Antares Vision Group e specializzata in soluzioni dedicate al settore food and beverage - sulla linea acqua "Siamo orgogliosi della nostra soluzione tecnica per la tracciabilità che preservi completamente l'estetica e i design del prodotto - ha detto Pavel Bulgakov, Direttore Generale di Antares Vision RUS.

Per BAIKALSEA, abbiamo sviluppato una soluzione personalizzata: un codice datamatrix stampato sull’etichetta è associato ad un codice ausiliario stampato sul tappo della bottiglia con inchiostri particolari, non visibili ad occhio nudo, ma solo con luce ultravioletta (UV). Il codice ausiliario stampato sul tappo viene associato al datamatrix stampato sull’etichetta, ed obbligatorio per la serializzazione, permettendo così di aggregare il prodotto serializzato inserito nella confezione e tracciarlo lungo tutta la filiera. Un vero successo considerato l’estetica completamente preservata del prodotto e spese operative per ogni bottiglia 10 volte minori rispetto l’alternativa più diffusa, che è l’applicazione di un adesivo con datamatrix sul tappo. Il basso numero di scarti raggiunto è ora anche un riferimento per il mercato, un risultato senza precedenti”. Antares Vision Group è stata in grado di fornire questa soluzione tecnologica in tempi rapidi, si è dimostrata efficiente e in grado di soddisfare tutte le esigenze dell’azienda.

BAIKALSEA ha partecipato al progetto pilota indetto dal Governo. Questa fase è iniziata il 1 settembre 2021 con la registrazione dei partecipanti al sistema CHESTNY ZNAK. Dal 1 dicembre 2021, la tracciatura dell’acqua minerale diventerà obbligatoria e dal 1 marzo 2022 tutti gli altri tipi di acqua potabile. BAIKALSEA Company è la prima azienda che, anche grazie all’apporto tecnologico di Antares Vision Group, ha completato con successo il processo di serializzazione (stampa del codice univoco sull’etichetta).

“Grazie alla nostra partecipazione alla fase sperimentale sull'etichettatura dell'acqua confezionata e all'interazione attiva con l'operatore del sistema - ha dichiarato Maxim Surnin, Presidente del Consiglio di Sorveglianza di KALSEA - la nostra azienda è stata in grado di implementare l’applicazione del numero seriale univoco nel più breve tempo possibile e selezionare le aziende in grado di integrare il sistema di tracciabilità nelle nostre linee di produzione. Oggi, a circa 2 mesi dall'inizio dell'etichettatura obbligatoria, abbiamo già completato il lavoro preparatorio e siamo pronti a produrre prodotti con i codici seriali stampati conformi alle richieste di "CHESTNY ZNAK". La tracciabilità, attraverso la stampa di codici seriali univoci, garantirà la sicurezza e la salute dei consumatori, proteggerà le imprese da contraffazioni e da produttori che operano in violazione delle norme.

