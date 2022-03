AnteprimeToscana, Palumbo (Fondazione Sistema Toscana): Cresce attenzione online sul settore. Vino elemento chiave del turismo toscano

“La comunicazione del sistema vino è cambiata radicalmente e confermo l’attenzione non solo per la visita delle cantine, dei prodotti e dei produttori ma anche per l’online. Sono cresciute del 136% le visualizzazioni sul tema dell’enoturismo dal 2020 al 2021, con le stesse percentuali anche nel 2022.”

Così Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana durante “PrimAnteprima 2022”, la giornata inaugurale della Settimana delle “Anteprime di Toscana” promossa da Regione Toscana insieme a Camera di Commercio di Firenze e organizzata da PromoFirenze e da Fondazione Sistema Toscana.

“Gli italiani hanno scaricato contenuti legati al vino della Toscana per il 150% in più, per il 177% in più i tedeschi e gli americani per il 50% in più. Ecco dunque quell’attenzione alla Toscana che è confermata anche dalle ricerche nazionali e internazionali che facciamo e che è legata a quell’idea di benessere complessivo ma anche alla conoscenza di prodotti e produttori che spinge a venire nella nostra terra. Sono questi gli elementi che interessano in chiave turistica: rigenerarsi, conoscere territori e prodotti, gratificarsi personalmente. Ed al centro di questo percorso troviamo il vino, come dimostrano i dati di crescita.”