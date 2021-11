Antitrust, Centinaio (Mipaaf): Conferma dubbi su Nutriscore. Posizione Italia a difesa di tutto il Made in

"L'Antitrust conferma quanto stiamo sostenendo da tempo, ovvero che il sistema di etichettatura fronte pacco a colori rischia di essere fuorviante e indurre i consumatori in valutazioni sbagliate sulla salubrità di un determinato prodotto prescindendo dalle esigenze complessive di un individuo, dalla quantità e dalla frequenza di assunzione all'interno di un regime alimentare variegato ed equilibrato". Così il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, il sen. Gian Marco Centinaio, commenta l'avvio da parte dell'Antitrust di cinque istruttorie sull'uso da parte di società italiane e straniere del Nutriscore e l'apertura di una ulteriore istruttoria nei confronti del titolare dell'app francese Yuka che si propone di dare una valutazione salutistica dei prodotti alimentari basandosi sempre sul sistema Nutriscore. "Un sistema sbagliato che non tiene conto delle porzioni, basato su una semplificazione che porta a escludere alimenti sani, naturali e legati ai territori - ricorda Centinaio -, privilegiando invece cibi processati e artificiali a danno dei prodotti simbolo del nostro agroalimentare apprezzati in tutto il mondo. Non si può assegnare un bollino verde o rosso a un singolo alimento senza tener conto della dieta e dello stile di vita. I consumatori devono essere informati e non condizionati nelle loro scelte. Né portati a credere che determinati cibi abbiano proprietà salutistiche. Siamo fiduciosi che anche gli altri paesi europei appoggino la posizione dell'Italia, paese simbolo della Dieta Mediterranea, perché questa - conclude il sottosegretario - non è una battaglia a difesa soltanto del Made in Italy, ma di tutto il Made in".

