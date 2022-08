Antitrust dà ok a ingresso Consorzio Nord Est in Cai-Bf: non restringe concorrenza mercati. Il Bollettino

L'Antitrust dà l'Ok all'ingresso del Consorzio agrario Nord Est nel capitale sociale di Cai-Consorzi agrari d'Italia e decide di "di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90".

L’Operazione notificata consiste nell’ingresso di CNE nel capitale sociale di CAI, la quale continuerà ad essere soggetta - ad esito dell’operazione - al controllo congiunto di BF, da un lato, e dei Consorzi Agrari, a cui si aggiungerà CNE, dall’altro.

In particolare, l’accordo tra le Parti che regola la presente transazione prevede quanto segue:

CNE segregherà un ramo d’azienda costituito da tutte le attività, materiali e immateriali, relative al core business svolto da CNE, unitamente ad alcuni immobili strumentali, impianti e attrezzature, capitale circolante, personale e relative passività, disponibilità liquide e una parte dell’indebitamento finanziario (“Ramo di Azienda CNE”);

CAI delibererà un aumento di capitale che verrà sottoscritto da CNE, mediante l’apporto del Ramo di Azienda CNE, e da BF, mediante conferimento in denaro.

Ad esito di tale sottoscrizione, il capitale sociale di CAI sarà così detenuto:

SCCA e i Consorzi Agrari attualmente azionisti di CAI saranno titolari di Azioni di Categoria A, per un totale del 40,53% del capitale sociale (CAA 0,06%; CCS 1,9%; CAE 23,95%; CAT 12,11%; SCCA 2,51%);

Sulla base di quanto esposto in merito alle regole di governance di CAI, può concludersi che tale società, ad esito della presente operazione, risulterà controllata in modo congiunto da BF, da una parte, e SCCA e i 5 Consorzi, dall’altra. Ciò in quanto sia a BF, socio di minoranza, che a SCCA e i 5 consorzi, congiuntamente soci di maggioranza, viene riconosciuta la possibilità di bloccare l’approvazione delle delibere sulle Materie Consiliari Rilevanti, per le quali vengono richieste sia la maggioranza dei voti di BF che la maggioranza complessiva dei voti degli amministratori.

I mercati interessati

Secondo la prassi dell’Autorità, i “mercati orizzontalmente interessati” da un’operazione di concentrazione sono quelli in cui due o più parti operano contemporaneamente e verranno a detenere dopo l’operazione una quota di mercato non inferiore al 15% (mercati orizzontalmente interessati). I “mercati verticalmente interessati” sono invece quelli in cui una parte deterrà dopo l’operazione una quota di mercato non inferiore al 25%, quando almeno un’altra parte opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto mercato (mercati verticalmente interessati).

Seguendo tale impostazione, e sulla base delle quote di mercato fornite dalle Parti, possono ritenersi interessati dalla presente operazione i mercati descritti di seguito.

IV.1.1 I mercati relativi alla produzione e commercializzazione di sementi

Secondo un consolidato orientamento comunitario e nazionale, il settore relativo all’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di sementi va suddiviso in mercati rilevanti distinti in funzione delle specifiche tipologie di prodotto cui le sementi sono destinate (orzo, mais, frumento duro, frumento tenero, riso, avena, ecc.) in ragione della scarsa sostituibilità per l'utilizzatore finale tra le sementi destinate a diversi prodotti.

L’attività di produzione e commercializzazione di sementi si articola in diverse fasi, verticalmente collegate, ciascuna delle quali può essere svolta anche separatamente, da operatori che non sono verticalmente integrati. In particolare, essa comporta: a) la produzione del materiale genetico, detto “germoplasma”, che a sua volta implica lo svolgimento di un’attività di ricerca scientifica “di base” finalizzata alla costituzione del materiale necessario alla costituzione di nuove varietà di seme; b) lo sviluppo di varietà commerciali, che richiede l'individuazione, a partire dal materiale genetico di base, delle varietà che meglio rispondono alle esigenze commerciali (attività di sviluppo o “ricerca applicata”)9; c) la produzione, da parte del costitutore della varietà o avente causa, dei materiali di moltiplicazione (tra i quali il c.d. “seme tecnico”), realizzati secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà. Tali prodotti sementieri devono essere controllati ufficialmente e certificati; d) l'attività produttiva propriamente detta (produzione del c.d. “seme commerciale”), consistente nella moltiplicazione del seme di base (attività che viene in molti casi esternalizzata dai produttori di sementi mediante specifici “contratti di moltiplicazione” stipulati con gli agricoltori), oltre che nella pulitura, conciatura, trattamento, insacco e certificazione del seme; e) la commercializzazione, consistente nella distribuzione e vendita del prodotto finale ai primi acquirenti, i quali non necessariamente corrispondono agli utilizzatori finali, ma possono essere semplici distributori, come ad esempio i consorzi agrari.

Nonostante, in alcuni precedenti più risalenti, la Commissione abbia inglobato tutte le fasi della produzione del seme in un unico mercato rilevante, in diversi altri casi - e comunque in tutti quelli più recenti - tali diverse attività sono state inserite almeno in due mercati rilevanti distinti, anche se verticalmente collegati: i) un mercato a monte, rappresentato dalle attività di costituzione e commercializzazione del materiale genetico e delle licenze relative alle diverse varietà di sementi; ii) un mercato a valle, relativo all’attività di produzione e vendita del seme. Tale mercato a valle, tuttavia, come si è visto, comprende almeno tre tipologie di attività verticalmente collegate tra loro: i) la produzione del seme tecnico, ii) l’attività di moltiplicazione, svolta internamente dalle ditte sementiere o esternalizzate ad aziende agricole (aziende moltiplicatrici) sulla base di contratti di moltiplicazione; iii) la commercializzazione, e cioè la vendita del seme commerciale alle aziende agricole che coltivano i prodotti finiti (grano, orzo, ecc.).

Sotto il profilo geografico, i precedenti comunitari consentono di attribuire una dimensione sovranazionale, pari quanto meno al territorio dell’Unione europea, ai mercati a monte dello scambio e commercializzazione del materiale genetico finalizzato alla selezione varietale e una dimensione nazionale ai mercati a valle relativi alle ultime fasi della produzione e commercializzazione. A tale ultimo riguardo, infatti, sono state sottolineate, da un lato, l'uniformità delle condizioni concorrenziali esistenti sul territorio nazionale e, dall’altro, la specificità delle caratteristiche della domanda e dei prezzi rilevabili in ciascun Paese; inoltre, le singole varietà di sementi vengono selezionate e adattate per far fronte alle esigenze di ciascun Paese, ove è infatti presente un Registro Nazionale delle Varietà12.

Ai fini della presente valutazione, poiché i collegamenti e le sovrapposizioni tra le attività delle Parti risultano rilevanti soltanto nelle fasi a valle della produzione e commercializzazione delle sementi, i mercati interessati dalla presente operazione risultano essere quelli, di dimensione nazionale, della produzione e vendita ai primi acquirenti delle sementi relative alle diverse tipologie di coltura.

IV.1.2 I mercati relativi alla distribuzione finale di input e mezzi tecnici per l’agricoltura

Sulla base dei precedenti dell’Autorità, la distribuzione al dettaglio di prodotti, strumenti e mezzi tecnici per l’agricoltura può essere suddivisa nei seguenti mercati rilevanti: sementi, concimi, mangimi, fitofarmaci, macchine e attrezzature agricole14. Tali mercati sono stati ritenuti di dimensione locale, coincidente con l’ambito provinciale, in quanto i coltivatori e le piccole imprese agricole tendono a rifornirsi in un ambito territoriale limitrofo a quello in cui è localizzata la propria attività produttiva.

IV.2 Gli effetti dell’operazione

IV.2.1 Gli effetti orizzontali

Sotto il profilo orizzontale, le sovrapposizioni più significative tra le attività di BF e quelle dei Consorzi si riscontrano nei mercati della produzione e vendita delle sementi, ove operano BF, CAI e CNE. Sulla base dei dati forniti dalle Parti, tali operatori detengono, nei mercati interessati relativi alle diverse tipologie di sementi, le quote indicate nella tabella n. 1.

L’operazione di concentrazione realizzata nel 2020, che ha determinato l’attuale assetto di controllo di CAI, aveva già dato luogo alla costituzione di un operatore verticalmente integrato, in quanto attivo sia nella fase della distribuzione al dettaglio di prodotti e servizi per l’agricoltura - attraverso l’attività svolta da Consorzi - sia nei mercati situati a monte e a valle delle sementi e dei prodotti agricoli, in cui operano BF e le sue controllate. In tale occasione, l’Autorità aveva escluso che l’operazione potesse produrre un effetto di restrizione verticale significativo, rappresentato dalla possibile preclusione dell’accesso ai concorrenti nella fase di approvvigionamento degli input (fase a monte) e/o nella fase di collocamento dei prodotti nei rispettivi canali di sbocco (fase a valle)18. 45. In particolare, l’Autorità aveva ritenuto che: i) CAI non fosse in grado di precludere l’accesso ai canali distributivi ai propri concorrenti nella produzione di sementi anche in ragione della presenza di canali distributivi diversi rispetto ai punti vendita “fisici”, quali la distribuzione diretta tramite propri agenti, la distribuzione attraverso commercianti /intermediari o, ancora, tramite il canale online; ii) CAI non avesse alcuna possibilità di precludere agli agricoltori di BF l’approvvigionamento di input e mezzi di produzione (quali sementi, mangimi, fertilizzanti ecc.) per una motivazione del tutto speculare, e cioè la possibilità, per i coltivatori, di approvvigionarsi di tali prodotti anche dagli agenti di vendita dei vari produttori, dai grossisti o tramite il canale online. Inoltre, l’Autorità ha sottolineato come anche i servizi di consulenza, assistenza, stoccaggio e lavorazione dei prodotti erogati dai Consorzi a favore degli agricoltori vengano offerti anche da altri soggetti economici, oltre che dalle stesse organizzazioni agricole, tra i quali, con specifico riferimento ai servizi di stoccaggio, le grandi imprese di commercializzazione.

Tali considerazioni appaiono valere anche con riferimento alla presente operazione, a maggior ragione in quanto essa produce, sotto il profilo verticale, un impatto incrementale limitato, sostanzialmente riconducibile all’integrazione della rete distributiva di CNE in quella di CAI, con un conseguente allargamento della rete di quest’ultima ad alcune province nelle quali non era prima presente.

In conclusione, non si ritiene che l’operazione sia idonea a determinare significativi effetti verticali di restrizione della concorrenza sui mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

