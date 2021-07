Antonio Portaccio è il nuovo Presidente di Italgrob

A settembre il nuovo presidente, già Presidente del Consorzio Beverage Network e titolare della FOOD BEVERAGE & CO srl, sita a Taviano (Le), annuncerà il piano quadriennale che contraddistinguerà il suo mandato e il percorso della Federazione per il quadriennio 2021- 2025. Per l’occasione il neo Presidente Portaccio ha dichiarato: “ Sono felice per questo incarico. Ringrazio l'assemblea per la fiducia accordatami. Metterò a disposizione di tutta la categoria, le mie competenze e la mia esperienza maturata in oltre 30 anni di lavoro come imprenditore della distribuzione HO.Re.Ca. Il mio primo impegno sarà quello di ridare entusiasmo e prospettiva al settore, lavorando senza preclusione alcuna nel rafforzamento della categoria e l’identità dei distributori horeca.”

