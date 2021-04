Ape-riamo tutti: il Molise gioca la carta del sociale. In campo MoliseFood

La partecipazione di MoliseFood al progetto sociale prevede che dal 10 aprile e per 1 mese, in tutti i negozi Molisefood, saranno azzerati gli sconti ai clienti, e le somme degli sconti accantonate date poi in utilizzo al progetto “Ape-riamo tutti”, per incrementare la sua operatività. Il progetto enogastronomico MoliseFood ha inoltre inserito un extra budget per acquistare prodotti proprio da aziende in difficoltà, dopo che i produttori locali hanno manifestato difficoltà economiche per la continua chiusura che ha destabilizzato un già labile ecosistema microeconomico, non supportato a dovere dalle autorità regionali.

