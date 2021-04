Api, Centinaio (Mipaaf): Salvare chi garantisce la biodiversità e tutela il Pianeta

“Le api hanno in natura un ruolo insostituibile, sono le prime garanti della biodiversità. Tutelare loro vuol dire tutelare l’intero ecosistema e la ‘Casa della vita’, ovvero il nostro Pianeta. Anche le api, già fragili, sono state purtroppo vittima delle recenti gelate primaverili. In alcune aree del paese è stata compromessa la produzione di miele con percentuali significative che, in alcuni casi, si stima abbiano fatto registrare una flessione del 30 per cento, o addirittura del 50 per cento per alcune qualità”. Lo ricorda il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali Gian Marco Centinaio sottolineando come “in questo contesto hanno ancora più valore progetti come quello promosso dalla Comunità Laudato si’ Accumoli-Amatrice. Un piccolo gesto concreto come lanciare semi di fiori nei nostri prati o giardini può aiutare questi preziosi insetti impollinatori oltre ad avere una forte valenza simbolica. La resa e la qualità di 3 colture alimentari su 4 dipendono in una certa misura dall’impollinazione. Plauso quindi anche alle iniziative legislative come quella del presidente della Commissione Agricoltura del Senato Gianpaolo Vallardi che pone al centro la formazione dei giovanissimi. Insegnare a scuola il ruolo vitale delle api è fondamentale sia per la nostra alimentazione che per la salvaguardia dell’ambiente. Il prossimo 20 maggio, in occasione della Giornata mondiale delle api – conclude Centinaio -, ho intenzione di convocare al ministero un tavolo sul miele”.

