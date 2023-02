Api, D’Eramo (Masaf) riceve presidente FAI: Al lavoro per valorizzare filiera

“Siamo al lavoro per valorizzare un settore che riveste una particolare importanza, sia per l’ambiente sia per la biodiversità dell’agroalimentare Made in Italy”. Lo ha sottolineato il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, ricevendo oggi al Masaf Raffaele Cirone, presidente della Federazione Apicoltori Italiani (FAI), storica sigla del comparto che nel 2023 celebra i 70 anni dalla fondazione. L’incontro è stata anche l’occasione per il sottosegretario, che ha la delega alla filiera, per ribadire “il massimo impegno da parte mia e di tutto il ministero a mettere in campo iniziative e provvedimenti che tutelino le api italiane e il miele italiano, e consentire al settore di crescere e di far conoscere sempre di più il suo ruolo e la straordinaria qualità che lo caratterizza”, ha aggiunto D’Eramo.