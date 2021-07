Api, Rolfi (Lombardia): Bene stanziamento di 5 mln del Governo, settore ha bisogno di interventi

"Il Governo ha stanziato 5 milioni di euro per il settore apistico come ristoro dei danni causati dalle gelate di aprile. Un primo grande passo che la Lombardia accoglie con favore. Il settore è di straordinaria rilevanza sia sotto il profilo ambientale che per la qualità dei prodotti e sono necessari interventi normativi e aiuti economici". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in seguito all'annuncio del sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio.

"La Regione Lombardia - ha aggiunto l'assessore Rolfi - ha riconosciuto per legge l'apicoltura come attività agricola fondamentale per la conservazione dell'ambiente, abbiamo predisposto un piano di intervento triennale, abbiamo incentivato accordi con gli enti gestori di aree protette per promuovere l'apicoltura in parchi regionali e riserve naturali e abbiamo istituito un tavolo regionale dedicato al settore. Nella prossima seduta intendo affrontare uno dei problemi principali per gli imprenditori apistici: la mancanza di adeguati pacchetti assicurativi".

I produttori apistici in Lombardia sono 7.443 per un totale di 176.442 alveari.

"I cambiamenti climatici e i prezzi dei prodotti esteri - ha continuato - stanno danneggiando pesantemente l'apicoltura lombarda e italiana. Basti pensare che le gelate di aprile hanno causato 15 milioni di euro di danni al settore in Lombardia e che solo nella nostra regione importiamo miele per 15 milioni di euro all'anno". "È necessario - ha concluso l'assessore Rolfi - un maxi piano di intervento per tutelare una attività essenziale. Il 75% del cibo è frutto del lavoro di impollinazione e senza api non avremmo circa il 60% di frutta e verdura, così come migliaia di piante da fiore".

STIMA DANNI A PRODUZIONI APISTICHE PER LE GELATE DI APRILE 2021:

Bergamo 2.304.829 euro;

Brescia 2.233.090 euro;

Como 2.083.550 euro;

Cremona 123.322 euro;

Lecco 1.712.975 euro;

Mantova 143.814 euro;

Milano 1.379.779 euro;

Monza e Brianza 540.498 euro;

Sondrio 1.854.000 euro;

Varese 2.983.416 euro.

TOTALE 15.359.273 euro.

NUMERO DI ALVEARI PER SINGOLA PROVINCIA:

Varese 18.593

Como 14.084

Sondrio 13.437

Milano 16.302

Bergamo 22.625

Brescia 26.530

Pavia 22.357

Cremona 9.434

Mantova 10.871

Lecco 9.752

Lodi 4.609

Monza Brianza 7.848

Lombardia 176.442.