Apicoltura. Dalla regione del Veneto oltre 230 mila euro a favore del settore. Venerdi’ 9 luglio apertura del bando

“Si tratta di un aiuto concreto per sostenere l’attività dei nostri apicoltori - continua l’Assessore – e contribuire alla salvaguardia degli insetti impollinatori, ai quali viene riconosciuto un ruolo strategico all’interno dell’ecosistema agricolo. E’ anche per questo motivo che come Regione sosteniamo tutta una serie di iniziative, come il progetto delle arnie elettroniche, pensate proprio per monitorare sia le condizioni ambientali in cui le arnie stesse vengono collocate, sia le condizioni di salute delle colonie di api. L’obbiettivo è la tutela di questo prezioso insetto e la salvaguardia di un’attività che conta in Veneto circa 75 mila alveari e una produzione di circa 1.500 tonnellate di miele”.

