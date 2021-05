Approvvigionamento materie prime, Comagri Senato. Le dichiarazioni di Coldiretti, Unci, Agrinsieme e Uecoop

Si è svolta quest’oggi nell'ambito dell'affare assegnato n. 772 (problematiche inerenti alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime agroalimentari ed agroindustriali) l’audizione di rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della cooperazione.

Di seguito tutte le dichiarazioni:

Coldiretti:

In questa fase, sul tema in questione, abbiamo riscontrato due criticità. Da un lato i trasporti internazionali, abbiamo registrato a causa del covid e di scelte commerciali, una carenza di container che sta aumentando e complicando i costi di trasporto. Questo penalizza le nostre esportazioni e il traffico di merci in entrata.

Dall’altro lato abbiamo un aumento dei costi di alcune materie prime che impattano su filiere strategiche. Pensiamo al settore zootecnico ad esempio, con l’aumento dei principali mangimi.

È dunque sempre più necessario investire per uno sviluppo e una ripresa post covid che veda un aumento della capacità di auto approvvigionamento su tutte le filiere.

Le consistenti risorse previste dal Pnrr e dal decreto sostegni devono perciò andare in questa direzione, perché rendere più forti le nostre filiere significa poter affrontare anche il tema dell’auto approvvigionamento.

Unci agroalimentare:

La difficoltà dell’approvvigionamento delle materie prime dell’agroalimentare è chiaramente una derivazione del covid, che ha messo però in luce tutti i limiti della nostra capacità di auto rifornirci rispetto al mercato.

Dobbiamo insistere su un programma di opportunità da dare ai nostri produttori primari, occorre metterci a disposizione e partire sull’utilizzo delle nuove tecnologie e di una blockchain interamente italiana.

C’è da sottolineare poi la carenza di manodopera che ha avuto per conseguenza una sottoproduzione. Bisogna guardare al futuro prossimo cercando di capire quali sono i nostri limiti e i nostri errori e come poter approcciare a questa blockchain interamente italiana.

Agrinsieme:

Vogliamo evidenziare come questo tema sia una problematica che riguarda il nostro paese ma anche l’intero pianeta, perché come evidenziato anche dalla Fao nel 2050 raggiungeremo quasi i 9 miliardi di abitanti sulla terra. Per nutrire l’intera popolazione mondiale la produzione alimentare dovrà quindi raddoppiare. In questo ci scontriamo però con le limitazioni fisiche, dovute al fatto di non poter estendere all’infinito i terreni. L’unica possibilità che avremo è perciò quella di fare leva sugli investimenti in agricoltura per espandere la produzione. Intendiamo con questo il miglioramento delle infrastrutture rurali, della logistica, dell’organizzazione di filiera e un maggior accesso a strumenti di produzione moderni, che possano rendere perciò l’agricoltura moderna, digitale e resiliente. Occorrerà quindi coniugare il tema della sostenibilità con quello della maggior produzione alimentare.

Uecoop:

Oggi ci troviamo sotto attacco a causa della volatilità dei prezzi, accentuato dalla pandemia. C’è poi un problema legato alle condizioni climatiche avverse che si sono sviluppate in paesi maggiormente produttori come il Brasile o l’Argentina, che non sono state in grado di rispondere alle richieste massive arrivategli. A questo poi si aggiunge la Cina che da sola importa 90 mln di tonnellate di soia, con l’Italia che produce nemmeno il 30% del suo fabbisogno nazionale.

Tutto questo genera un cortocircuito alimentare, che si aggrava in un paese due risulta fortemente deficitario e che necessita di un potenziamento produttivo. Soprattutto occorre partire con un piano proteico nazionale per recuperare competitività rispetto i paesi concorrenti, perché essere dipendenti nella produzione di materie prime relative alla mangimistica accentua gli squilibri sul mercato internazionale.