Apre oggi a Bormio il Forum F&B Ambrosetti

Si apre oggi a Bormio il 6° Forum Food & Beverage promosso da The European House Ambrosetti, che vedrà per due giorni (17 e 18 giugno) la cittadina valtellinese ospitare oltre 100 manager dell’industria alimentare, politici, esperti, ospiti internazionali e campioni dello sport. Un vero e proprio “Summit del Food”, paragonabile per il settore all’appuntamento economico di Cernobbio, per fare il punto su un comparto florido, che rappresenta un asset strategico per il Paese, ma che in questo momento è costretto ad operare in un contesto turbolento e caratterizzato da cinque fattori di rischio che, sommati tra loro, danno luogo a una possibile ‘tempesta perfetta’.

Il Forum sarà aperto con la presentazione del Rapporto annuale sulla filiera agroalimentare italiana e sarà ulteriormente arricchito quest’anno con la presentazione di due ricerche di approfondimento su temi chiave per la crescita: “Italian Sounding: quanto vale e quali opportunità per le aziende agroalimentari italiane”, svolta in collaborazione con Assocamerestero, e “La R(evoluzione) Sostenibile della filiera agroalimentare italiana”, in partnership con Antares Vision, Coca-Cola, Levissima, Nestlé e Schneider Electric.

Sul fronte internazionale, sarà dedicato uno specifico spazio di approfondimento alle Filippine, un Paese dall’economia in forte crescita, che costituisce una terra sostanzialmente inesplorata di opportunità di sviluppo per le aziende del Food&Beverage italiane verso tutta l’area ASEAN. Ne discuteranno due alti rappresentanti del Governo delle Filippine, Ceferino S. Rodolfo, Sottosegretario del Ministero dell’Industria e del Commercio, e Ariel T. Cayanan, Sottosegretario per le Operations e la Meccanizzazione Agricola e della Pesca, in prospettiva di una collaborazione crescente tra i due Paesi, propiziata attraverso un progetto voluto e sostenuto, anche finanziariamente, dalla nostra Ambasciata a Manila - come ha sottolineato l’Ambasciatore nel Paese Marco Clemente.

Export e sostenibilità in primo piano, ma anche ricchezza locale, vera e propria peculiarità e punto di forza di un made in Italy che, sull’esempio proprio della Valtellina, può e deve puntare sul legame tra il territorio, la salute e lo sport.