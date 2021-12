Architettura Verde, Ismea: PAC grande opportunità per coniugare dimensione economica, ambientale e sociale. Le slide

Il Dott.Camillo Zaccarini Bonelli , dirigente ISMEA che ha elaborato e realizzato insieme alla Dottoressa Giulia Bonella , Capo del Servizio Tenuta di Castelporziano, il progetto di sperimentazione dell’architettura verde nella Tenuta presidenziale, ha affermato: “L’evento si situa cronologicamente in un momento molto significativo, ovvero all’indomani della pubblicazione nella GUCE lo scorso 6 dicembre del pacchetto dei regolamenti di base della nuova Pac e in prossimità della scadenza di fine 2021 di presentazione alla Commissione europea del Piano Strategico Nazionale. L’idea di sperimentare le misure di policy come nel caso in argomento sui temi agroclimatico-ambientali e, in particolare sulla Condizionalità rafforzata e gli Ecoschemi , per accompagnare la pianificazione del PSN , non è solo una buona prassi degna di nota ma è anche il modo migliore per interpretare in modo attivo il c.d. new delivery model della politica unionale che sarà molto più orientata al raggiungimento dei risultati rispetto al mero adempimento delle regole legali- Il dott. Camillo Zaccarini Bonelli ha poi concluso-: I risultati del progetto in concomitanza con la finalizzazione del Piano Strategico Nazionale italiano sulla nuova PAC 2023-2027, in un evento anche a carattere tecnico-divulgativo, mostra come consolidare le sinergie tra “ambito e attori del comparto agricolo eco-compatibile” e “ambito e attori della tutela ambientale” secondo le traiettorie che la Commissione europea ha declinato nel New Green deal e con la strategia del Farm to fork.”

