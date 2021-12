Architettura verde, Orlando: L’agricoltura è un’opportunità di crescita per il paese

“L’agricoltura è un’attività primaria non solo per questioni statistiche. La pandemia ha posto in evidenza la sua strategicità e il problema dell’approvvigionamento. La ricchezza agroalimentare italiana è figlia della biodiversità del nostro paese, mantenuto da chi fa presidio sul territorio quotidianamente. Per questo ci vuole coraggio per puntare su un modello che coniughi qualità e quantità. Siamo chiamati a costruire in sistema residente e sostenibile, c’è lo chiedono i cittadini stessi. Ma c’è un dilemma tra sostenibilità sociale e ambientale? Se non affrontiamo seriamente il problema dei cambiamenti ambientali non potremo rispondere ai problemi sociali. Per questo il lavoro in agricoltura deve prevedere una giusta remunerazione. Oggi abbiamo ancora troppi stagionali, c’è tanto sommerso sopratutto per gli stranieri. Per questo abbiamo chiesto una clausola sociale all’interno della Pac, anche contro le perplessità di altri paesi. Ora tocca a noi attuarla pienamente, per far sì che si raggiungano risultati concreti. Oggi poi c’è lo strumento degli ammortizzatori sociali in agricoltura e l’allargamento della Naspi anche a chi ha meno giornate lavorate. La riforma degli ammortizzatori punta ad una maggiore equità, in vista delle possibili crisi dovute alla transizione. Quindi la Naspi è allargata agli operatori agricoli a tempo indeterminato. Abbiamo anche garantito i lavoratori della pesca. L’agricoltura deve segnare un cambio di passo. Abbiamo registrato un balzo del 14% dei giovani imprenditori in agricoltura: un’azienda su 10 è gestita da giovani. L’agricoltura ha un futuro ed è attrattiva per i più giovani: non è solo una filiera produttiva, ma una vera opportunità di crescita sociale per il paese”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK