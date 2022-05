Aspettando SANA e Rivoluzione Bio 2022: appuntamento domani con È l’ora dell’agricoltura bio

È l’ora dell’agricoltura bio. Una risorsa strategica per uscire dalla crisi: questo il titolo dell’incontro in programma martedì 10 maggio al Teatro De’ Servi di Roma per fare il punto sugli impegni e le opportunità correlati alla tanto attesa approvazione della legge sul biologico e alle importanti risorse destinate al settore attraverso il Piano Strategico Nazionale nell’ambito della PAC.

Marchio made in Italy, Piano d’azione, formazione, ricerca e distretti biologici sono i temi prioritari nell’agenda di operatori, professionisti, aziende e associazioni di categoria, direttamente coinvolti nella realizzazione attuativa della legge, con l’obiettivo di dare finalmente il via alla transizione agro-ecologica e privilegiare una produzione alimentare sempre più sana e pulita.



L’evento – promosso da FederBio, AssoBio, Associazione per l’Agricoltura Biodinamica e AIAB e patrocinato dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti del Comune di Roma – si aprirà con l’intervento di Stefano Patuanelli, ministro alle Politiche Agricole e Forestali, e proseguirà con due tavole rotonde.



La prima, Le opportunità aperte dalla legge: come l’agricoltura biologica incontra le necessità economiche del Paese, vedrà la partecipazione di: Maria Chiara Gadda, deputata; Mino Taricco, senatore; Roberto Zanoni, presidente AssoBio; Carlo Triarico, presidente Associazione per l’Agricoltura Biodinamica; Barbara Nappini, presidente Slow Food Italia, e Maria Letizia Gardoni, presidente Coldiretti Bio.

A prendere parte al secondo momento di confronto, Il piano d’azione per il biologico: come impiegare le risorse per rafforzare agricoltura e territori, di fronte alle crisi di approvvigionamento e alla minaccia climatica, saranno invece: Susanna Cenni, vicepresidente Commissione Agricoltura della Camera; Pasquale Maglione, deputato; Maria Grazia Mammuccini, presidente FederBio; Giuseppe Romano, Presidente Aiab, e Francesco Torriani, presidente Settore Biologico dell’Alleanza delle Cooperative Italiane Agroalimentari.



I temi affrontati torneranno al centro del dibattito durante Rivoluzione Bio, gli Stati generali del biologico in programma a SANA, il Salone internazionale del biologico e del naturale (Bologna, 8-11 settembre 2022). Grazie agli interventi di istituzioni, esperti e player della filiera e alla presentazione degli ultimi dati sul settore si darà ulteriore slancio alla traduzione in strumenti concreti delle premesse stabilite nella legge sul bio.



È L’ORA DELL’AGRICOLTURA BIO. UNA RISORSA STRATEGICA PER USCIRE DALLA CRISI

Martedì 10 maggio, ore 15:00

Teatro De’ Servi - via del Mortaro, 22 - Roma

Diretta streaming sul sito di SANA