ASSALZOO: CON ACCORDO QUADRO MAIS AL VIA AIUTI MIPAAF CONTRATTI FILIERA

Il decreto è stato adottato lo scorso 3 aprile per promuovere la sottoscrizione dei contratti di filiera tra i produttori agricoli e gli altri attori della catena di valore. Il Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dal Ministero, prevede l’erogazione di 20 milioni di euro complessivi per due anni a sostegno della filiera maidicola e delle proteine vegetali (legumi e soia). Per il mais lo stanziamento di 11 milioni sarà diviso in due tranche di 5 milioni per quest’anno e di 6 milioni per il prossimo. Per la campagna 2020 l’aiuto è di100 euro per ogni ettaro coltivato a mais nel limite di 50 ettari.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK