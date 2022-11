Assemblea Agia, Frascarelli: nuova Pac conferma incentivi a giovani agricoltori. 83,5 euro per ogni ettaro. VIDEOINTERVISTA

"Nella nuova Pac 2023-2027 c'è un nuovo obiettivo per i giovani agricoltori. Si conferma l'impegno dell'Ue per contrastare la senilizzazione dell'agricoltura e favorire il ricambio. Come avverrà questo sostegno? Innanzitutto è stato confermato un pagamento specifico nell'ambito del primo Pilastro nei pagamenti diretti, insieme al pagamento di base redistributivo, al pagamento accoppiato e agli ecoschemi c'è la novità legata proprio ai giovani agricoltori: 83,5 euro per ettaro in più, qualora un azienda è condotta da un titolare fino a 40 anni di età, per i primi cinque anni dall'insediamento e fino a un massimo di 90 ettari".

Così ad AGRICOLAE Angelo Frascarelli, presidente Ismea, in occasione dell'assemblea straordinaria di Agia-Cia in svolgimento a Roma.

"Oltre alla conferma del pagamento ai giovani agricoltori nel primo Pilastro, c'è anche una conferma e un potenziamento nel secondo, nella politica di sviluppo rurale, ancora una volta gestita dalla regioni, si conferma il sostegno all'insediamento, con un massimale che passa da 70mila euro a 100mila euro e poi con una serie di priorità in altre misure. Quella che oggi è la misura 6.1 del PSR, domani si chiamerà misura SRE01, ma sostanzialmente è un incentivo sia per l'insediamento che per gli investimenti", conclude Fascarelli.