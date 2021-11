Assemblea Cia, Caner: Regioni preoccupate, da Mipaaf poca chiarezza su Psn e Psr

“Non è poi ancora chiaro quali saranno le misure di sviluppo rurale che saranno gestite a livello centrale e quali a livello regionale. A poco più di un mese dal termine per la presentazione del piano strategico nazionale il ministero ha sì formulato delle proposte però sulle questioni più importanti, come l’allocazione delle risorse, abbiamo necessità di maggiore chiarezza. Così come dobbiamo ancora capire meglio le prospettive di tutela dei settori che saranno più colpiti dalla convergenza interna e su quali settori punteremo nei prossimi anni. Inoltre non abbiamo ancora da parte del ministero una ipotesi di riparto tra le regioni sul tema delle risorse destinate allo sviluppo rurale. Speriamo in criteri oggettivi e non in quelli storici.”

