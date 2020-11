Assemblea Cia, Di Zio: Momento di definire nuovo ordine di valori e priorità, pronti a dare nostro contributo. Gestione aree interne strategica per il paese

“E’ il momento di definire un nuovo ordine di valori e priorità, in un momento in cui le risorse nazionali e Ue disponibili e le opportunità di programmazione del futuro non sono irrilevanti. La gestione dell’emergenza non deve farle perdere di vista. Da tempo sosteniamo che il tema delle aree interne ha valenza strategica per il Paese. Servizi, collegamenti adeguati, stradali e telematici, politiche specifiche, fiscalità di vantaggio e ogni altra azione utile vanno realizzati non tanto per evitare lo spopolamento, ormai drammaticamente in atto quanto per garantire un vero e proprio reinsediamento, su cui valore la pandemia ha spinto molti a riflettere”. Così il vicepresidente di Cia-Agricoltori italiani, Mauro Di Zio in apertura dell’assemblea nazionale della Cia “Agricoltura, Territorio e Società. Riprogettiamo il futuro” .

“Il piano strategico nazionale – ha continuato Di Zio - rappresenta un’opportunità unica di confronto con il Ministero e con le Regioni. Una condivisa visione d’insieme da declinare a livello di singoli territori esaltandone le peculiarità e potenzialità. Questo può essere lo strumento per individuare percorsi per la semplificazione amministrativa, l’innovazione e la digitalizzazione, per il rinnovo generazionale e promuovere lo sviluppo delle filiere, migliorare l’adattamento ai cambiamenti climatici e gli strumenti di gestione del rischio. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo in questa direzione”.

In riferimento al tema dell’Assemblea nazionale “Agricoltura, Territorio e Società. Riprogettiamo il futuro”, Di Zio ha ricordato: “Cogliere dall’emergenza un’occasione di riorganizzazione della società e del sistema economico che sia rispettosa dei diritti e delle aspettative di ciascuno, a partire da giovani, donne e titolari di pensioni al minimo- ha continuato Di Zio - è un imperativo morale. E’ tema che abbiamo fortemente voluto porre al centro dell’attenzione oggi: come reinterpretare economia, territorio, società, politica. E quale deve essere il ruolo del mondo agricolo in questo processo”.

Sulla PAC Di Zio ha sottolineato come “il principio della sostenibilità ambientale ci trova pieni sostenitori a patto che non lo si scolleghi dalla sostenibilità sociale e non precluda la necessità per l’agricoltore di fare reddito. Accettiamo in pieno la sfida della sostenibilità sapendo che la ricerca scientifica e tecnologica possono dare un importante contributo nella sua realizzazione. Siamo favorevoli al superamento dei titoli storici e all’inserimento di interventi settoriali specifici per rilanciare settori strategici per le produzioni del Mediterraneo”.

Infine gli accordi commerciali a livello internazionale: “In ambito Ue vanno riprese le concertazioni degli accordi. Dal 20 c’è la possibilità di ripresa di un multilateralismo che da parte degli Usa era stato abbandonato negli ultimi 4 anni. E’ opportunità unica perché il mondo si confronti, stabilisca regole condivise e perché insieme si possa operare per una cooperazione internazionale che non solo scongiuri le crisi mondiali, ma dia opportunità di crescere a territori che non possono essere più motivo di immigrazione dettata dall’esasperazione ma opportunità di individuare nuovi mercati. Perché in quelle realtà la cooperazione non può portare che crescita. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci. Cia vuole dare suo contributo per il nuovo corso”.