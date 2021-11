Assemblea Cia, Dorfmann: Farm to Fork non ricada solo su agricoltori ma guardi anche a trasformazione, distribuzione e consumatore

“Siamo in una situazione abbastanza complessa, siamo in piena fase di attuazione della riforma e col piano strategico in preparazione. Saremo molto vigili in Parlamento Ue sulla riforma perché non accetteremo che la Commissione con una legislazione secondaria o gli atti delegati introduca cifre e obiettivi della Farm to fork senza dare agli Stati membri la possibilità di una valutazione o di disegnare la propria politica agricola.”

Così Herbert Dorfmann, coordinatore PPE Agri Parlamento Ue nel corso dell’Assemblea nazionale Cia.

“Questa riforma dà tutta una serie di possibilità per introdurre gli obiettivi della Farm to fork, e non dimentico che un quarto del primo pilastro andrà verso gli ecoschemi, cioè 10 mld euro all’anno a livello europeo. Gli Stati membri hanno tutta una serie di possibilità per introdurre gli obiettivi della Farm to fork nella politica agricola, ma sottolineo che la farm to fork parte dall’agricoltura e arriva fino al consumatore, spesso però si concentra troppo sul settore agricolo. Se andiamo a vedere però i cibi che fanno più male alla salute non sono quelli che derivano dell’agricoltura, bensì quelli iper trasformati. Non dobbiamo scaricare tutta la Farm to fork sull’agricoltura, perché riguarda anche trasformazione, distribuzione e consumatore.

Va bene l’impegno verso l’ambiente ma gli agricoltori devono avere a disposizioni alternative e strumenti per raggiungere questi obiettivi. Quindi occorre impegnarsi molto sulla ricerca e l’innovazione in agricoltura, bene quindi che il parlamento si sia espresso a favore delle New Breeding Techniques”.