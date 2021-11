Assemblea Cia, Patuanelli: Fondamentale assicurare giusto reddito ad agricoltori. Garantire accesso alla terra e digitale per attrarre giovani in agricoltura

“Stiamo vivendo una fase complessa ma sogniamo un futuro migliore. L’agricoltura è fondamentale in questa fase di transizione ecologica e digitale, motivo per cui deve essere centrale il tema del reddito degli agricoltori. L’agricoltore è infatti il primo custode dell’ambiente ma dobbiamo garantire il giusto reddito. Produce cibo, cultura, storia e tradizione, oltre a prendersi cura del territorio, per questi motivi dobbiamo assicurare un reddito dignitoso”.

Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli nel corso dell’Assemblea nazionale Cia.

“Sfida su nuova pac, abbiamo a disposizione risorse economiche e misure di flessibilità con alcuni punti fermi che riscriveranno l’agricoltura dei prossimi decenni. Dobbiamo allora introdurre l’innovazione accanto al sostegno del reddito, portando l’agricoltura verso i temi della tutela della biodiversità e del paesaggio insieme alla capacità di produrre cibo di qualità e distintivo, il tutto garantendo il giusto reddito agli agricoltori.

Un quadro impegnativo dunque, con scelte che devono permettere la transizione al settore agricolo assieme alla tutela del reddito. Alcune filiere avranno meno risorse economiche per cui dovremo utilizzare altri strumenti per ridurre il gap. Centrale sarà perciò la diversificazione del reddito in agricoltura. Stiamo cercando di implementare queste misure come le agro energie, senza però trasformare le aziende agricole in aziende energetiche. Abbiamo tra le progettualità l’agrisolare da 1,5 mld euro, un focus sulla meccanizzazione di 500 mln euro per rinnovare il parco macchine, poi 800 mln euro sulla logistica, 1,2 mld per i contratti di filiera così da meglio distribuire il valore aggiunto e tutelare l’anello debole che sono gli agricoltori, poi i distretti del cibo, i progetti su bio gas e biometano. Dunque risorse e progetti chiari senza dispersioni per permettere la diversificazione del reddito degli agricoltori. Poi con la legge di bilancio cercheremo di aumentare ancora le risorse ma abbiamo già ottenuto risultati importanti” sottolinea il ministro.

“Fondo mutualizzazione per gestione del rischio. Le calamità naturali ormai hanno una frequenza quasi settimanale ed obbligano a buttar i raccolti, oltre a provocare danni enormi alle aziende lasciando grande incertezza a chi produce. Abbiamo perciò stabilito oltre 380 mln anno per un fondo rotativo di mutualizzazione che copre fino al 45% del danno.

Il settore agroalimentare avrà un futuro se riusciremo ad attrarre giovani in agricoltura.

Il ricambio generazionale è centrale ma dobbiamo assicurare la terra per coltivare. Per questo abbiamo rifinanziato le attività di Ismea per avere disponibilità di terra da coltivare. Altro elemento per attirare i giovani è l’innovazione, quindi droni, agricoltura 4.0 e di precisione, sensori. Tutto questo permette inoltre di ridurre costi e tutelare l’ambiente. Serve però uno sforzo di formazione, altrimenti le nuove tecnologie saranno disponibili senza nessuno in grado di utilizzarle. L’obiettivo è dunque formare giovani e migliorare la capacità di essere al passo dei tempi” evidenzia.

“Ci sono però alcuni rischi per il settore agricolo. C’è un tentativo d’omologazione dei sistemi alimentari, un grave danno per noi che facciamo dell’eccellenza e della distintività dei nostri prodotti un punto di forza.

Occorre perciò tenere alto il tenore del dibattito, altrimenti perderemo la sovranità e la libertà su come e con cosa nutrirci. Non possiamo mettere al bando le nostre eccellenze, one diet non significa one health.

Etichettatura. L’obiettivo deve essere informare i cittadini, il consumatore deve sapere cosa acquista. Questo elemento non si può confondere con un sistema di condizionamento come appunto è il sistema a semaforo del Nutriscore. Si premiano prodotti di scarsa qualità e iper trasformati, oltre a basarsi su un criterio irrazionale di misura perché uguale per tutti i cibi. Col Nutriform ci si basa invece sul consumo della porzione media, senza dare un colore o un bollino, quindi dando una reale informazione ai cittadini.”