Assemblea Coldiretti, Battistoni: lavoreremo a pieno regime fino al termine della legislatura VIDEOINTERVISTA

"Condivido appieno le preoccupazione di Coldiretti e del presidente Prandini. In questo anno è stato fatto molto; intanto è stato dato corpo al Pnrr, di cui fino a pochi mesi fa nessuno sapeva cosa fosse. Abbiamo fatto i bandi per l'agrofotovoltaico, per la logistica e la filiera, calando sui territori le risorse del piano nazionale, per non parlare degli 800 milioni per l'ammodernamento degli impianti idrici. Anche nell'attività ordinaria abbiamo fatto cose straordinarie, come il Decreto Ucraina e Aiuti siamo andati incontro alle categorie agricole e della pesca".

Così ad AGRICOLAE Francesco Battistoni, sottosegretario all'agricoltura, in occasione dell'assemblea annuale Coldiretti in corso di svolgimento a Roma.

"Abbiamo dato la possibilità di ristrutturare i mutui delle aziende e di ricontrattare il debito, tramite le garanzie Ismea, abbiamo inserito il credito d'imposta del 20% per il gasolio, poi per i pescatori prorogato con il primo Decreto aiuti. Ieri nella conferenza stato regioni sono passati otto punti per l'agricoltura. In particolare il piano delle nocciole a livello nazionale. Non dobbiamo solo rimandare solo alla prossima legislatura, ma dobbiamo cogliere appieno le opportunità di quella attuale. Stiamo lavorando a pieno regime e porteremo a casa prima della fine dell'estate e prima dell'insediamento del nuovo governo importanti risultati".