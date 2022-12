Assemblea Coldiretti, Calderone: voucher canale di manodopera straordinaria e confinata a stagionalità

"Abbiamo affrontato l'aspetto della coesione sociale e dell'onestà sugli intenti. Abbiamo posizioni e visioni politiche, ma credo che sia importante aprirsi al dialogo e al confronto. Sui Voucher abbiamo presentato un emendamento che chiarisce come questo strumento non debba destrutturare il mercato del lavoro, ma che possa diventare un canale di manodopera sicuramente straordinaria, alternativa e confinata in una stagionalità".

Così Marina Elvira Calderone, Ministra del lavoro e delle politiche sociali, in occasione dell'assemblea nazionale Coldiretti in svolgimento a Roma.

"Ovviamente è uno strumento da utilizzare senza però abusarne, in agricoltura non può essere utilizzato per non più di 45 giorni annui, per lavoratori che non rientrano che non rientrano negli elenchi della manodopera agricola. La volontà è di non depotenziare altri strumenti. Le aziende non virtuose non potranno usufruirne, vogliamo operare per valorizzare le sane relazioni industriali, si tratta di una flessibilità controllata, tutto iscritto nel libro unico del Lavoro, e i datori di lavoro verseranno la contribuzione all'Inps. Questo consentirà di ricongiungere questi periodi con periodi più consolidati. Non lasceremo indietro nessuno che abbia necessità di sostegno", conclude Calderone.