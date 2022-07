Coldiretti, Calenda: gestione acqua va centralizzata. Salvaguardare Indicazioni Geografiche senza rifugiarci nell’autarchia

"Draghi è stato mandato a casa da un gruppo di irresponsabili. Questo paese non riesce a dire le cose con chiarezza: i cinghiali vanno abbattuti, punto e basta. Questo è solo un esempio, serve per parlare di cose solide e non di retorica. In autunno avremo problemi di approvvigionamento e le forze politiche manifestano a Piombino contro il rigassificatore. Non riusciamo a fare le cose normali e questo colpisce anche sul fronte della siccità. Abbiamo bisogno di 2mila bacini, dobbiamo combattere le perdite della rete idrica, oltre il 40% e la rete idrica è gestita da oltre 200 enti, un poltronificio. L'agricoltura consuma il 50% dell'acqua e dobbiamo estendere industria 4.0 all'agricoltura, ad esempio tramite un iperammortsmento per chi fa irrigazione a goccia o tecniche genetiche non OGM. Manca un piano di intervento contro l'innalzamento della temperatura: tutte le opere che hanno a che fare con l'acqua vanno centralizzata, basta con la retorica del Pnrr e con il decentramento. A Bruxelles va incentivato l'investimento privato tramite il Pnrr , con sconti fiscali automatici", continua Calenda.

Così Carlo Calenda, presidente di Azione, in occasione dell'assemblea nazionale Coldiretti in corso a Roma.

"Ci sono altri provvedenti, come la vendita dell'eccedenza della produzione elettrica rinnovabile oppure la copertura per l'acquisto di fertilizzante. Servono poi accordi commerciali internazionali per salvaguardare le indicazioni geografiche. Non possiamo rifugiarci nell'autarchia", conclude il politico.