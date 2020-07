ASSEMBLEA COLDIRETTI, DE CASTRO: ETICHETTATURA D’ORIGINE E NUTRISCORE BATTAGLIE DA VINCERE NEL FARM TO FORK

“Viviamo un epoca storica per via della rivoluzione che ha portato in Europa il green deal che significa farm to fork e strategia della biodiversità. Non abbiamo alcuna paura perché l’Italia è il paese che si presenta più pronta rispetto ad altri paesi, siamo il paese con la biodiversità più importante d’Europa e che ha fatto passi avanti notevoli in tale direzione, basti pensare al biologico e sai risultati raggiunti con la riduzione della chimica. Proprio sulla riduzione dei fitofarmaci però bisogna dare alternative concrete agli agricoltori ma ci sono, come le biotecnologie sostenibili che non hanno nulla a che fare con gli ogm” così il coordinatore S&D della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo Paolo De Castro.

“Serve però fare gioco di squadra con le altre nazioni perché la battaglia importante la facciamo con il farm to fork a Bruxelles.

Bisogna fissare alcuni paletti, tra questi fondamentale è il concetto di informare il consumatore e non condizionarlo. Non più rinviabile è una regola Europea obbligatoria e uguale per tutti di etichettatura di origine, e che il parlamento europeo ha già votato a larga maggioranza, molto diversa invece da una etichettatura nutrizionale.

Per esempio nel nutriscore le patatine fritte sono verdi perché l’algoritmo viene fatto prima della cottura creando così degli assurdi, qui si prende volontariamente in giro il consumatore” dichiara.

“Voglio però sottolineare che c’è una presa di posizione forte da parte di tutto il mondo agricolo europeo contro il nutriscore. Etichettatura d’origine e battaglia sul nutriscore sono dunque i due temi fondamentali del farm to fork su cui occorrerà dialogare a fondo.

Abbiamo però tante criticità a partire da quello sui fondi per lo sviluppo rurale, adesso però dai 15 mld siamo scesi a 7,5 mld a livello europeo per tutto il periodo. Il Ministro Bellanova ha però assicurato che se ci sarà da compensare questo taglio di 7,5 mld, che per l’Italia equivale a circa 800 mln di euro in meno possiamo compensarli con una quota di cofinanziamento” conclude De Castro.

