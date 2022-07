Assemblea Coldiretti, Di Maio: agroalimentare traino del nostro Pil. Impegno contro il Nutriscore e discriminazione prodotti italiani VIDEO

"Sono contento di essere qui a questa Assemblea Nazionale di Coldiretti. Inutile dire che sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni , in particolare sul tema dell'export dell'agroalimentare. L'anno scorso l'Italia ha segnato il record di export di made in Italy nel mondo con 516 miliardi di euro. Nonostante la guerra e la crisi internazionale, nei primi cinque mesi di quest'anno l'export italiano segna più 22% rispetto al record dell'anno scorso. Quindi i dati stanno andando molto bene. Ricordiamoci che l'export contribuisce per 1/3 di tutto il prodotto interno lordo italiano, quindi significa più posti di lavoro e l'agroalimentare è sicuramente un traino. Io oggi sono qui per prendere degli impegni, impegni sulla siccità e quindi sul piano invasi che dobbiamo portare avanti in tutto il Paese e serve anche alle energie rinnovabili. Sono qui per prendere impegni su tutto quello che riguarda la lotta contro il Nutriscore, che è una discriminazione dei nostri prodotti, del made in Italy e anche contro il cibo sintetico, che è un obbrobrio rispetto alle tradizioni e alla cultura italiana dell'agroalimentare, dei nostri produttori e dei nostri trasformatori".

Così Luigi Di Maio, Ministero degli esteri, in occasione dell'assemblea nazionale Coldiretti in corso a Roma