Assemblea Coldiretti, Gesmundo: soddisfatti della manovra, in particolare dei 285 milioni per l’innovazione

"Dobbiamo partire da questa prima stagione segnata dal villaggio di Milano, con l'iniziative di caratura internazionale del Forum e con la grande azione di popolo di Palermo. Rispetto alla Cernobbio c'è una soddisfazione contenutistica, con Coldiretti sempre più spostata verso Bruxelles, perché è lì che si decide tutto e domani in Belgio apriremo una sezione dedicata alle agromafie. Abbiamo utilizzato linguaggi anche molto duri, soprattutto con il no al cibo sintetico, che è una vicenda etica, antropologica, anche per le future generazioni. C'è un gruppo di 20-25 persone che detiene la metà delle ricchezze della Terra: non gli permetteremo che si possano impossessare di una dieta unica planetaria, non posso chiamarli diversamente se non oligarchi".

Così Vincenzo Gesmundo, segretario generale Coldiretti, in occasione dell'assemblea nazionale organizzata a Roma.

"Abbiamo una finanziaria lacrime e sangue e queste persone non pagano nemmeno le tasse. Tutte queste cose ci hanno messo nelle condizioni per approfondire idee, ma senza dare vita ad un ascolto, con il rischio di creare una distanza siderale. Per questo a gennaio ci sarà una due giorni dedicata ai presidenti federali, dove ascolteremo e basta, legandoci la lingua.

Siamo soddisfatti della Manovra, abbiamo portato a casa quello su cui puntavamo. Su tutte le misure, una mi caratterizza, quella sui 285 milioni di euro destinati all'innovazione, un tema su cui Coldiretti sta facendo una scommessa importante, con la digitalizzazione e la formazione.

Ringrazio in Governo per il senso di responsabilità, riconosciamo cosa si sta svolgendo ora nel paese. Sui temi a noi cari in questi anni, c'è stata sempre una grande convergenza di tutti i partiti. In questo paese non c'è una sola battaglia che abbiamo sostenuto che non avesse in testa il bene del paese e questo ha spiazzato tutti", chiude Gesmundo.